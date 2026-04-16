Cesena, “spaccio in pieno giorno a Serravalle”: cresce la preoccupazione dei residenti

Una scena di spaccio in pieno giorno. È quella a cui hanno assistito alcuni residenti della zona a ridosso dei Giardini di Serravalle. Raccontano di aver visto, attorno alle 8 del mattino, un ragazzo parlare con due persone e dopo un breve scambio lo hanno visto allontanarsi verso l’edificio pubblico disabitato ai margini del parco, sfruttando un buco nella rete per entrare nell’area. Da qui lo hanno visto recuperare un sacchetto bianco che poi ha consegnato ai due interlocutori da cui ha ricevuto in cambio «qualcosa». Scene purtroppo comuni in quell’area, dove recentemente è stata arrestata una persona proprio perché sorpresa a spacciare.