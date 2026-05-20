Cesena, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale: arrestata dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena, hanno arrestato una 32enne italiana, in esecuzione di un provvedimento detentivo disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che, per plurime condotte irregolari su prescrizioni imposte – riscontrate e segnalate dai Carabinieri di Cesena – gli ha revocato il precedente beneficio concessogli per finalità terapeutiche. La donna, che negli anni aveva riportato condanne per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, alle prime ore della mattina è stata rintracciata dai Carabinieri presso un domicilio di Cesena e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, condotta presso la Casa Circondariale di Forlì per l’espiazione della pena.