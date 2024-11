Cesena, spaccio di cocaina in zona stazione: denunciato 21enne

Martedì 5 novembre il Commissariato di Cesena ha realizzato un’intensa attività di controllo per il contrasto al degrado e all’attività di spaccio. Numerosi controlli della Polizia di Stato in centro, con 65 persone identificate, sequestri di hashish e cocaina e un denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni è stato fermato un giovane di origine marocchine del 1995 con addosso 0,50 grammi di hashish: la sostanza è stata sequestrata e al giovane è stata contestata la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

In zona Barriera è stato controllato un esercizio commerciale i cui clienti, molti sono risultati con diversi precedenti di polizia.

Particolare attenzione è stata rivolta alla zona della stazione dove in piazzale Karl Marx sono stati effettuati controlli presso un mini-market. Qui sono stati identificati 12 soggetti che, da verifiche in banche dati, sono risultati tutti annoverare precedenti penali o di polizia. Tra questi, in particolare, è stato fermato un pregiudicato del Senegal del 2003, che aveva con sé circa 7,5 grammi di cocaina. Il 21enne è stato condotto presso gli uffici del Commissariato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, con la cocaina sottoposta a sequestro.