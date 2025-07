Cesena, spaccio di cocaina in piazza: 25enne arrestato

Nella tarda serata di giovedì 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena, hanno arrestato un 25enne cittadino greco, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è scaturito a conclusione dell’ennesima attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri di Cesena che, durante predisposti servizi, l’altra notte hanno notato un sospetto flusso di persone attorno ad un ragazzo, all’interno di una piazza dell’abitato cesenate, già attenzionata per presunta attività di spaccio. Il giovane una volta fermato veniva trovato nella disponibilità di oltre 1.000 euro in contanti e di circa 50 grammi di cocaina, già divisa in singole dosi. Stupefacente e somme di denaro rinvenute, sono state sequestrate e custodite a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Il giovane, concluse le formalità di rito, è stato arrestato e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata odierna e nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e, a seguito del patteggiamento, lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi e 20 giorni di reclusione nonché alla pena pecuniaria di 800 euro di multa.