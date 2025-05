Cesena, spaccio di cocaina: 23enne condannato a un anno e 8 mesi

Nel pomeriggio del 30 aprile, i Carabinieri di Cesena hanno tratto in arresto un giovane albanese di 23 anni (residente nel Riminese), presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione trae origine da una complessa attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nel cui contesto i militari avevano precedentemente rilevato movimenti sospetti riconducibili al giovane. L’altro pomeriggio il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri subito dopo la cessione di una dose di cocaina ad un acquirente del luogo. La successiva perquisizione, ha permesso di rinvenire ulteriori 22 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. Inoltre, il controllo della camera d’albergo utilizzata dall’arrestato ha portato al rinvenimento e sequestro di 3.245 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Concluse le formalità di rito, il 23enne, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto condannandolo ad un anno e 8 mesi di reclusione oltre alla confisca del denaro contante.