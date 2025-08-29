Cesena. Spaccia cocaina e hashish, arrestato un 53enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Cesena un 53enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di hashish e cocaina pronti per la vendita.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dal Commissariato di Cesena e dalla Squadra Mobile di Forlì nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga.

Gli investigatori hanno avviato un’attenta attività di osservazione concentrandosi sui movimenti di un soggetto già noto per precedenti legati allo spaccio. Le indagini hanno rivelato che l’uomo gestiva un’intensa attività di commercializzazione di cocaina e hashish nel territorio cesenate e zone limitrofe.

L’individuo serviva una vasta clientela attraverso consegne rapide effettuate in auto a ogni ora del giorno. Gli agenti sono riusciti a documentare l’attività illecita e hanno fermato il presunto spacciatore mentre era impegnato nel giro di consegne.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato con diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise per la cessione. La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altro stupefacente, per un totale di circa 33 grammi di cocaina e oltre mezzo chilogrammo di hashish.

Sono stati sequestrati la droga, il denaro riconducibile all’attività illecita e il materiale per il confezionamento.

L’arrestato, già con precedenti per traffico di stupefacenti, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere.