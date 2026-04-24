Cesena, spaccata notturna alla Boutique Monti: operazione-lampo dei Carabinieri, catturati i due ladri

Subito catturati dopo la spaccata notturna tra mercoledì e giovedì notte alla Boutique Monti a Cesena. Un colpo in pieno centro, nella storica via Fantaguzzi, che aveva suscitato grande clamore in città, con i ladri a fare razzia di borse di lusso e abiti di pregio. I Carabinieri di Cesena si sono immediatamente messi sulle loro tracce, scoprendoli già questa mattina in un albergo di Rimini. Gran parte della refurtiva è stata recuperata. I ladri, due 40enni originari del Montenegro, avevano usato una Fiat 500 come ariete per poi scappare a bordo di una seconda auto.