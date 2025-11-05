Cesena. Sottoscritto l’accordo per la gestione dell’impianto d’atletica all’Ippodromo

È stato firmato questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Cesena, l’accordo di cooperazione tra la Federazione Italiana Triathlon (FITRI) e il Comune per la gestione condivisa dell’impianto di atletica leggera dell’Ippodromo. L’intesa, della durata di nove anni, è stata sottoscritta dal Vicesindaco e Assessore allo Sport Christian Castorri, dal Presidente della FITRI Riccardo Giubilei e dal dirigente comunale Andrea Lucchi.

L’accordo, approvato dal Consiglio comunale il 9 ottobre, introduce un nuovo modello di gestione partecipata per valorizzare il polo sportivo di via Fausto Coppi. Tra gli obiettivi principali: promuovere la pratica sportiva – con particolare attenzione al triathlon – come strumento di benessere e inclusione, sostenere lo sport di base e di alto livello, e realizzare un Centro Federale di Triathlon accessibile alle realtà sportive locali.

Il progetto punta anche a favorire l’avviamento allo sport dei giovani, la pratica tra over 65 e persone in difficoltà, e la valorizzazione dell’atletica leggera in sinergia con il territorio. L’iniziativa rientra nel programma “Cesena Sport City”, che mira alla riqualificazione sostenibile degli impianti cittadini.

«Il polo dell’Atletica dell’Ippodromo – sottolinea il Vicesindaco Castorri – continuerà a essere un punto di riferimento nazionale, ora anche per il triathlon. Con questo accordo rafforziamo un legame che si traduce in crescita e opportunità per tutta la città».

«Grazie alla collaborazione con Comune, Regione e Ministero dello Sport – aggiunge il Presidente Giubilei – nasce un centro federale moderno e funzionale, frutto di un lavoro condiviso che valorizza il territorio e lo sport a ogni livello».

L’impianto è oggetto di un importante intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro, finanziato nell’ambito del PNRR, che prevede il rifacimento della pista, una nuova palestra, la manutenzione degli spogliatoi e la copertura delle tribune.