Cesena, sottopasso di Corso Cavour: lavori da 100mila euro entro il 2024

Entro la fine dell’anno il sottopasso ciclopedonale di Corso Cavour sarà interessato da lavori di rifacimento e manutenzione dell’ammontare complessivo di 100 mila euro. A seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, gli uffici comunali del settore Lavori pubblici lavorano ora alla redazione del progetto esecutivo a cui seguirà l’affidamento e il relativo inizio dei lavori.

“Il sottopassaggio ciclopedonale di Corso Cavour – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è stato realizzato negli anni ‘80 a seguito del progetto di Ferrovie dello Stato di soppressione dei passaggi a livello, e modificato nel 2005 in occasione dei lavori di realizzazione della Secante per permettere l’allargamento di via Cervese e favorire così l’immissione in via Trovatelli. Con questo progetto vogliamo assicurare agli utenti della strada una piena fruibilità di questo tratto stradale strategico per chi arriva in centro dalla Stazione e di collegamento con le Vigne. In modo specifico, i lavori riguarderanno le pareti rivestite con piastrelle ceramiche di klinker che nel corso degli anni, anche a causa degli agenti atmosferici e delle infiltrazioni di umidità, si sono progressivamente deteriorate e staccate dal muro. Già negli anni passati – prosegue l’assessore – il Settore Lavori Pubblici è intervenuto per rimuovere le piastrelle pericolanti e realizzare tratti di intonaco. Entro fine anno invece si procederà con un intervento per la rimozione di tutte le piastrelle che rivestono le pareti al fine di evitare la possibile caduta delle stesse”.

L’intervento sarà caratterizzato dalla rimozione delle piastrelle in ceramica, da opere di raschiatura e pulizia della superficie dei muri perimetrali; rasatura con prodotti osmotici e della verniciatura finale con resine protettive. Il lavori non prevedono la chiusura totale del sottopasso largamente utilizzato anche per la vicinanza con plessi scolastici e la Stazione Ferroviaria ma verrà eseguito con restringimento del percorso ciclopedonale operando alternativamente sulle due pareti del manufatto.