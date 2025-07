Rilevato un sospetto caso di Dengue a Cesena in pieno centro storico. Il caso riguarda un residente di via Chiaramonti, appena tornato da un viaggio all’estero. Come da prassi in questi casi, il Comune di Cesena ha attivato le procedure di disinfestazione per un raggio di cento metri dall’area in cui è stato riscontrato il caso.