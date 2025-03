Cesena, “Sospesi”: il docu-film sul Covid sabato 22 marzo alla Biblioteca Malatestiana

Sabato 22 marzo, alle ore 17 nella sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana sarà proiettato il docu-film ‘Sospesi’ di Martina Dall’Ara. La proiezione avviene in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus, nota comunemente come Giornata nazionale per le vittime del Covid-19, che si celebra ogni 18 marzo.

Sarà presente la regista, accompagnata dall’assessora alle politiche giovanili e delle differenze, Università e ricerca Giorgia Macrelli e dalla Dirigente settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero. Per l’occasione la sala proiezioni sarà a libero accesso e aperta a tutta la cittadinanza.

‘Sospesi’ è l’esordio nell’opera di lungometraggio per l’autrice romagnola. Scritto in collaborazione con il critico cinematografico Alessandro Amato, il film raccoglie le testimonianze da parte degli italiani che si trovavano all’estero quando è iniziata la pandemia Covid. Ne è scaturito un racconto a più voci complesso, intenso, emotivamente e tematicamente stratificato. Il documentario raccoglie volti, voci e storie da 50 paesi del mondo. Attraverso un’imponente ricerca e lo sguardo sociologico della regista, cento esperienze di vita di italiani in luoghi stranieri svelano percezioni e stati d’animo di un isolamento del tutto inaspettato, tra incertezza e fiducia nel futuro. Finestre sul mondo, che ricostruiscono il fenomeno più importante e travolgente del XXI secolo.

Il film è prodotto dalla Manufactory Productions di Lamberto Mongiorgi, casa di produzione indipendente con sede a Bologna. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Comune di Cesena e tramite le sponsorizzazioni di Consorzio Romagna Iniziative, General System, Fondazione F.o.r, Brodino Progetto Arredo, Foodstation, Gelateria Leoni, Ubik Cesena e Teleromagna. Vanta inoltre il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.