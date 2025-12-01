Cesena, sorpreso in auto con quasi due etti di marijuana da spacciare: 32enne arrestato

La sera di mercoledì 26 novembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 32enne ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” che, nella circostanza è stato anche denunciato per “rifiuto a sottoporsi agli accertamenti tossicologici”. Durante un controllo alla circolazione stradale in una zona abitualmente frequentata da giovani dediti all’uso di stupefacenti, i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo un automobilista il quale, alla vista dei militari, ha palesato evidenti segni di agitazione. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il 32enne è stato trovato in possesso di circa 190 grammi di marijuana suddivisa in due involucri, oltre ad un’ulteriore dose della stessa sostanza contenuta all’interno di una scatolina porta tabacco e pronta all’uso, nonché della somma in contante di circa 800 euro, ritenuta provento di spaccio.

Nella circostanza l’uomo - in considerazione del suo palese stato psicofisico alterato, verosimilmente dall’uso di sostanze stupefacenti, nonché al forte odore proveniente dall’abitacolo dell’autovettura e riconducibile all’uso di marijuana - è stato dapprima sottoposto ad accertamento speditivo che ha confermato i sospetti e, successivamente, invitato a sottoporsi agli accertamenti tossicologici presso l’ospedale Bufalini, a cui poi opponeva un rifiuto. La patente di guida gli è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed il veicolo affidato ad un familiare. Tutto lo stupefacente e il denaro sono stati poi sottoposti a sequestro penale.

Al termine delle formalità l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata odierna, in sede di udienza, il Giudice competente del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto del 32enne disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di dimora nel comune di Rimini.