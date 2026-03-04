Cesena, sorpreso ad abbandonare rifiuti in autostrada: 68enne denunciato

Nello scorso fine settimana, una pattuglia della Sottosezione di Forlì, nell’effettuare il consueto servizio di vigilanza lungo l’autostrada A/14, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cesena Nord e Cesena ha notato un furgone fermo in piazzola di sosta ed un 68enne cesenate intento ad abbandonare del materiale ai piedi del bidone dei rifiuti e nella scarpata adiacente.

I poliziotti sono intervenuti e hanno interrotto subito la condotta illecita: l’uomo, infatti, stava disperdendo nell’ambiente dei rifiuti verosimilmente derivanti da attività edilizie: tre pannelli di truciolato, secchi vuoti di vernice ed un grosso sacco nero con plastica, calcinacci, parti di legno e carta vetrata.

Si tratta di materiali che, per non causare danni all’ambiente, devono essere smaltiti secondo regole precise, in centri autorizzati e in modo documentato.

I rifiuti sono stati subito rimossi senza causare alcun pericolo, mentre per il 68enne è scattata la denuncia per reati ambientali, il sequestro del mezzo ed il ritiro della patente: inoltre gli è stato intimato, per non incorrere in ulteriori illeciti, di smaltire regolarmente i rifiuti che intendeva abbandonare e di trasmettere tutti i documenti del caso alla Sottosezione di Forlì.