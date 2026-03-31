Cesena, sorpreso a spacciare cocaina nel parcheggio: 30enne in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena, hanno arrestato un 30enne marocchino, ritenuto presunto responsabile del reato di “spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” che, nella circostanza, è stato anche denunciato per “fuga pericolosa” e sanzionato amministrativamente per “guida con patente sospesa”.
I Carabinieri hanno notato l’uomo, nel parcheggio di un’area commerciale mentre consegnava un involucro ad un suo connazionale. Accortosi della presenza dei Carabinieri - che hanno immediatamente bloccato l’acquirente trovato in possesso di una dose di cocaina - il 30enne, peraltro con la patente di guida sospesa per pregresse violazioni, si è messo alla guida della sua auto, tentando una disperata fuga, anche con manovre pericolose, venendo comunque raggiunto e bloccato dai militari dopo un breve inseguimento. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish e denaro contante per 790 euro (ritenuto provento di spaccio). La successiva perquisizione, estesa all’abitazione a Cesena ha consentito di rinvenire ulteriori 290 grammi circa di hashish e 2 grammi di cocaina, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento delle dosi nonché ulteriore denaro contante, pari ad euro 1.500 (ritenuto anch’esso provento di spaccio). Contestualmente a tale perquisizione, altro personale dei Carabinieri di Cesena è ritornato lungo il tragitto della fuga rinvenendo, seppur aperto e in parte già sparso per la strada, un sacchetto in cellophane contenente un residuale di 41 grammi di cocaina.