Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno denunciato tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, affidati a persona idonea alla guida. Denunciato un quarto automobilista per “rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza” poiché, sorpreso alla guida del veicolo in evidente stato di alterazione dall’uso di alcolici, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro dello stato d’ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, l’autovettura, affidata ai familiari.

Denuncia anche per un giovane per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti” poiché, alla guida del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, sostanza che è stata sequestrata. La patente di guida è stata ritirata ed, il veicolo, affidato a persona idonea alla guida.