Cesena, sorpresa a rubare cosmetici: denunciata una donna

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli, attuati nel centro storico, nella zona della stazione ferroviaria nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia di dieci persone.

Denunciata una donna, per “furto aggravato”, poiché sorpresa a rubare, all’interno di un esercizio commerciale, diversi prodotti cosmetici. La merce è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre un giovane è stato denunciato per “ricettazione” poiché sorpreso in possesso di un monopattino elettrico e di una carta di debito, proventi di furto e sottoposti a sequestro per la successiva restituzione.

Denunciato un pregiudicato, per “evasione” poichè, privo di qualsiasi autorizzazione, si era allontanato dalla propria abitazione dove sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;

Denunciato un uomo per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, durante un controllo nei pressi di un parco del centro cittadino, è stato sorpreso in possesso di un coltello multiuso. Nella circostanza è stato trovato in possesso anche di due involucri contenenti cocaina del peso complessiva di circa 3 grammi e pertanto segnalato anche alla Prefettura competente. L’arma bianca e la sostanza stupefacente sono state sottoposte rispettivamente a sequestro penale e sequestro amministrativo;

Denunciati tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” ovvero “rifiuto di sottoporsi all’accertamento”, poiché, durante i controlli stradali, due sono stati sottoposti ad accertamenti con alcoltest, e sono risultati con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti, mentre un terzo, dopo aver provocato un sinistro stradale senza feriti, si rifiutava di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Le tre patenti di guida sono state ritirate mentre due vetture affidate a persone idonee alla guida e la terza sequestrato amministrativo ai fini della confisca;

Infine denunciati tre stranieri per “soggiorno illegale sul territorio nazionale”, uno dei tre anche per “occupazione abusiva di terreni o edifici”, poiché occupava abusivamente un appartamento di proprietà del Comune di Cesena. Tutti e tre - risultati privi di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale e due di essi anche colpiti dall’ordine di lasciare l’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Bologna nel giugno del 2025 – sono stati sottoposti ad accertamenti foto-segnaletici ed avviati presso il competente ufficio stranieri per l’esecuzione del provvedimento di espulsione.