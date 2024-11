Cesena, sorpresa a rubare al centro commerciale: denunciata dai Carabinieri

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato quattro uomini denunciati per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minimo di 0,64 g/l ed un massimo di 1,11 g/l, a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione. Per quanto attiene ai veicoli, tre sono stati affidati a persone idonee alla guida, mentre uno, che ha causato un sinistro, è stato recuperato dal soccorso stradale.

È scattata la denuncia anche per una donna (pregiudicata) per “furto aggravato” di prodotti cosmetici all’interno di un centro commerciale. Stesso destino per un giovane straniero sorpreso sul territorio nazionale sprovvisto di un documento valido per il soggiorno, nonché segnalato quale “assuntore di sostanze stupefacenti” poiché trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso del servizio a largo raggio, inoltre, sono state identificate e controllate numerose persone, veicoli e esercizi commerciali.