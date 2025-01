Così il sindaco Lattuca: “Abbiamo colto l’occasione per mostrargli alcuni interventi che sono in corso, dedicando qualche minuto di attenzione qui al Pisciatello a Case Castagnoli, dove sono in corso interventi dopo l’alluvione del 2023. Sono interventi che porteranno l’abitato di Case Castagnoli e Madonna del Fuoco ad essere più sicuri”.

Discorso diverso per il fiume Savio, come ha ricordato Lattuca: “Quelli del Pisciatello sono interventi che non necessitano di piani speciali, mentre per la zona del Savio, oltre agli interventi che dureranno fino a tutto il 2026 c’è bisogno di una visione più ampia, per realizzare interventi che vogliono migliorare in modo sostanziale la situazione. In questo caso c’è bisogno di piani speciali e del finanziamento dei piani speciali”.