Cesena, sopralluogo alla nuova scuola media “Anna Frank”: i ragazzi e genitori hanno visitato gli spazi interni - GALLERY

Una vigilia del primo giorno di scuola speciale e atipica. Circa un centinaio, tra genitori e ragazzi, si sono ritrovati di fronte alla nuova scuola media “Anna Frank” a Sant’Egidio, per entrare nell’edificio e osservare gli spazi interni.

La nuova struttura, realizzata nell’area occupata dalla precedente, risalente agli anni ‘60 (demolita), da domani ospiterà 380 studenti suddivisi in 16 classi. Sono 9 le aule distribuite al piano terra e 7 quelle al primo piano. Il secondo piano è invece caratterizzato da 7 laboratori.

A spiegare i dettagli dell’intervento è stato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca: «Oggi abbiamo una scuola nuova, con una grande qualità degli spazi: dai laboratori alle palestre, di cui una sarà utilizzabile da subito, fino agli spazi all’aperto, che potremo vivere pienamente dalla prossima primavera». Il cantiere, entrato nella fase conclusiva, sarà completato con l’ultimazione di tutti gli spazi progettati all’interno del complesso scolastico.

«Presentare questi spazi è un’occasione di rinascita, un presidio di cultura e educazione. Esprimo un ringraziamento sincero all’Amministrazione, ai tecnici, agli operai e a tutti quelli che hanno lavorato incessantemente, e in particolare ai collaboratori scolastici», ha dichiarato la dirigente dell’istituto Laura Liprino.

La realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” rappresenta uno degli interventi più significativi sul fronte dell’edilizia scolastica cittadina. L’opera, corrispondente a un investimento complessivo di 14.627.491 euro, è finanziata attraverso il Pnrr con 12.576.600 euro.

Il nuovo edificio è stato progettato per garantire elevati standard sotto il profilo dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e della funzionalità degli spazi. Nella sua versione finale, la scuola potrà ospitare 18 classi, per un totale di 450 studenti, con ambienti pensati non soltanto per le esigenze della popolazione scolastica, ma per una fruizione più ampia da parte dell’intera comunità.