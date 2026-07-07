Cesena, Som: Renzo Piraccini nuovo presidente

L’assemblea dei soci di Som, Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena spa, riunitasi il 13 giugno, ha approvato il bilancio 2025, che evidenzia un valore della produzione pari a 15,4 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente, e un margine operativo pari a 1,1 milioni di euro.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società.

Nella seduta di insediamento del 06 luglio, il Consiglio ha eletto Renzo Piraccini alla presidenza della Som e Orietta Gorini, imprenditrice del settore dei materiali per l’edilizia, alla Vicepresidenza. Completano il consiglio di amministrazione Simone Trevisani, Davide Gabrielli e Stefano Piraccini, professionisti e manager con consolidata esperienza nei settori dell’edilizia e dell’immobiliare.

Renzo Piraccini è stato Direttore Generale di Apofruit negli anni della forte crescita e dello sviluppo della cooperativa e, successivamente, presidente e amministratore delegato di Cesena Fiera fino al settembre 2015. Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Som da dodici anni.

Sul piano gestionale, la società conferma la propria continuità operativa affidando la Direzione Operativa a Luigi Martini e la Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza a Rita Sama.

Fondata oltre 120 anni fa, Som Spa rappresenta una delle realtà storiche dell’economia cesenate. L’azienda conta oggi 39 dipendenti e opera nel settore delle costruzioni per conto terzi, nello sviluppo di iniziative immobiliari proprie e nella gestione di un importante patrimonio edilizio di proprietà. Dal 1906 Som contribuisce alla crescita e alla trasformazione del territorio attraverso la realizzazione di opere che hanno segnato la storia della città di Cesena, tra cui l’Ospedale Bufalini, la tribuna dello stadio Dino Manuzzi, il Carisport, Palazzo Almerici e numerosi altri interventi di rilievo.