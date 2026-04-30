Cesena, solidarietà alla Global Sumud Flotilla: un presidio in Piazza del Popolo

Il Comitato cesenate per la Palestina organizza per oggi, giovedì 30 aprile, un presidio in Piazza del Popolo a Cesena a sostegno della Global Sumud Flotilla. Appuntamento a partire dalle 18: “Scendiamo in piazza oggi - scrive il Comitato - per esprimere il nostro sostegno alle popolazioni palestinese e libanese e per denunciare l’ennesima gravissima violazione del diritto internazionale compiuta da Israele. Il sequestro di cittadini civili e di imbarcazioni in acque internazionali (più di 1000 km dalle coste israeliane) rappresenta un atto intollerabile, che conferma ancora una volta il totale disprezzo del governo Netanyahu verso ogni norma del diritto internazionale e dei principi fondamentali di libertà e giustizia. Nonostante la cosiddetta tregua di Trump, Gaza resta sotto assedio e il numero delle vittime continua a crescere ogni giorno in quello che sempre più organismi internazionali, giuristi e osservatori definiscono un genocidio in atto. Intanto in Cisgiordania prosegue una sistematica politica di omicidi impuniti, arresti arbitrari, colonizzazione e pulizia etnica ai danni della popolazione palestinese. E negli ultimi mesi alla popolazione del sud Libano viene dichiaratamente applicato lo stesso trattamento: bombardamenti, distruzioni di infrastrutture, massacri di civili, giornalisti, operatori sanitari”.