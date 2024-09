Cesena, Social card per sconti nei punti Famila

Arca Commerciale, azienda multicanale che gestisce le insegne Famila, Famila Market, Svelto A&O e il marchio Cash&Carry in Romagna e in alcune province delle Marche, aderisce all’iniziativa “Dedicata a te”, promossa dal Gruppo Unicomm, di cui fa parte. Nei punti vendita Emisfero, Famila, Mega e A&O sarà possibile utilizzare la social card promossa dal Ministero dell’Agricoltura per sostenere le famiglie meno abbienti. I clienti che la utilizzeranno per acquistare beni alimentari di prima necessità riceveranno un buono sconto pari al 15% della spesa effettuata e utilizzabile per una spesa successiva su tutto l’assortimento disponibile. La carta “Dedicata a te” è già attiva e riservata alle famiglie con almeno tre componenti, che abbiano un Isee inferiore a 15mila euro e che non siano già beneficiarie di altre forme di sostegno al reddito o alla povertà. Il contributo di 500 euro può essere utilizzato per acquistare alimenti, carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici locali. La social card dovrà essere utilizzata per un primo pagamento entro il 16 dicembre prossimo e le somme caricate dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025.