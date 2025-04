Cesena, soccorso dopo un incidente in bici, la Polizia scopre che era ricercato per omicidio e lo arresta

Ieri i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno proceduto all’arresto di un cittadino di origini pachistane, riconosciuto colpevole nel suo Paese di origine per il reato di omicidio.

I fatti risalirebbero al 2019, quando l’uomo, insieme ad un complice, avrebbe ucciso con una pistola due persone in un villaggio del distretto del Sialkot. L’uomo sarebbe quindi fuggito all’estero per evitare il carcere nel suo Paese, dove il reato di omicidio è punito con l’ergastolo. Si trovava in Italia da diversi mesi e nell’ultimo periodo si era stabilizzato a Cesena, dove aveva trovato lavoro.

L’uomo è stato intercettato casualmente da una pattuglia delle Volanti, poiché era stato coinvolto in un incidente stradale mentre, a bordo della sua bicicletta, si recava al lavoro.

I poliziotti, dopo averlo soccorso e ricostruito le dinamiche del sinistro, procedevano alla sua identificazione tramite un ordinario controllo in banche dati. È in quel momento che gli operatori scoprivano che su di lui pendeva un mandato di ricerca internazionale, divulgato dall’Interpol, per l’esecuzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal tribunale pachistano. L’uomo veniva quindi condotto in Commissariato per gli accertamenti necessari e all’esito dell’attività arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Forlì.

L’applicazione della misura è stata ritenuta necessaria considerato il concreto pericolo di fuga del soggetto, nell’attesa del successivo provvedimento di estradizione che dovrà essere richiesto dalle autorità pachistane.