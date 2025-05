Cesena, skateboard: spettacolare sfida tra giovani campioni da tutta Europa nel weekend

Fiato sospeso, bocche spalancate ed esclamazioni di stupore per un weekend all’insegna delle più sensazionali acrobazie. Al “101 Skatepark” a Torre del Moro, domani e domenica, arriverà una delle rassegne a tema più importanti d’Europa: il “World Rookie Tour Skateboard 2025”. Giovani promesse under 19 provenienti da ogni angolo del continente si sfideranno a colpi di trick, divisi tra sfide street e bowl, su e giù per le rampe della struttura cittadina nell’unica tappa di qualifica italiana. Con un obiettivo comune: conquistare un posto alle finali che si terranno in Slovenia dal 27 al 29 settembre e aggiudicarsi il titolo di “World Rookie Skateboard Champion”, essenziale per partecipare alla Mystic Sk8 Cup e alla Simple Session, eventi iconici e ambiti della scena skate europea.

Il torneo

Impianto all’avanguardia divenuto punto di riferimento per gli skater romagnoli, il “101 Skatepark” si guadagna la scena sul panorama internazionale. Sostituendosi alla tradizionale location di Modena, sede dell’associazione promotrice dell’evento “Black Ieti”, che ha affidato alla “Cesena Skateboard School” l’incarico di organizzare e gestire la tappa italiana “Cesena Rocket Fest”. Due giorni all’insegna di acrobazie ed esibizioni di tanti giovanissimi talenti dello skate provenienti da varie zone d’Italia e d’Europa, che si contenderanno la vittoria divisi in categorie “Rookies” (nati fra 1° gennaio 2006 e 31 dicembre 2009) e “Groms” (nati dal 1° gennaio 2010 in poi). Gare, allenamenti, prove libere, ma anche una variegata serie di altre attività. «“World Rookie Tour - spiega Giulia Gatti, della “Black Ieti” - non vuole fermarsi alla competizione. Un obiettivo del contest e del viaggio in Europa è permettere ai ragazzi di condividere la propria passione con tanti coetanei di nazionalità diverse. Per farlo, organizziamo work-shop tematici nei quali possono collaborare e fare gruppo. Per noi l’essenziale è il divertimento e riteniamo che possa passare anche dall’interazione fra ragazzi».

Skateboard

Francia, Italia, Spagna, Scozia, Finlandia, Bulgaria, Germania, Ungheria e Grecia. Per chiudere con le finali e la proclamazione del vincitore in Slovenia. A dimostrazione della sempre più diffusa curiosità verso queste discipline. «Lo skateboard - continua Gatti - sta prendendo piede velocemente, soprattutto fra i più piccoli. Fino a qualche anno fa ci consideravano degli “scappati di casa”; oggi assistiamo a uno sport sempre più strutturato». Riconosciuto e certificato in via ufficiale dalla sua introduzione fra le discipline olimpiche a partire da Tokyo 2020, «è un’attività molto indicata per le fasce più fragili come i bimbi autistici - prosegue - Per perfezionare la tecnica serve ripetere tante volte lo stesso movimento e abbiamo notato che i ragazzi affetti dallo spettro autistico, essendo portati per loro natura alla reiterazione di certi comportamenti e azioni riescono a raggiungere un loro equilibrio». Segreti e vantaggi dei più giovani: «I più piccoli non hanno la percezione della paura. È una barriera che ci si pone da adulti. Poi bimbi e ragazzi hanno una flessibilità maggiore, che permette di provare anche le mosse più sfrontate riuscendo in trick molto complessi e quando ci riescono si esaltano». Chissà che Cesena non possa rivelarsi culla di nuovi campioni.