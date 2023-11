Una mattinata molto speciale quella di oggi per i bambini della scuola primaria “Pascoli” di San Vittore. In vista del trasferimento nella nuova e moderna sede previsto per il 7 gennaio, oggi hanno ricevuto la visita del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che ha risposto alle domande degli alunni, curiosi di sapere le caratteristiche della loro nuova scuola. Il nuovo polo scolastico è un’opera molto attesa da tutta la frazione e presto saranno potenziati i servizi con la costruzione di un nuovo Nido.

“Questa mattina – commenta il sindaco – sollecitati dagli insegnanti e da alcuni genitori abbiamo svelato agli alunni la futura scuola. È stato bellissimo vedere le loro reazioni e immaginare insieme l’utilizzo di ciascun locale: questa sarà una scuola nuova, colorata, funzionale ma soprattutto sicura dal punto di vista sismico, oltre che efficiente a livello energetico e dei consumi. Aver potuto collaborare con la dirigente scolastica Simonetta Ferrari e con gli insegnanti nella fase progettuale ci ha consentito di realizzare, anche grazie alla professionalità dei nostri tecnici comunali dei Lavori pubblici, un edificio rispondente alle esigenze di tutta la popolazione scolastica sul fronte della didattica e in merito alla collocazione dei servizi amministrativi. Si tratta di un progetto moderno ed ecosostenibile che supera i 5 milioni di euro e che, insieme al nuovo Nido, darà un nuovo volto alla frazione di San Vittore assicurando risposte efficace e immediate alle famiglie delle bambine e dei bambini dai 0 ai 10 anni. Adesso non resta che aspettare la grande festa inaugurale a cui insegnanti e bambini lavorano da settimane”.

Lavori da febbraio 2022

I lavori della primaria hanno avuto inizio a febbraio 2022 con le opere di scavo ed esecuzione delle fondazioni. Si tratta di un edificio del tutto innovativo, tanto nell’estetica quanto negli spazi interni, caratterizzato dalla modernizzazione degli spazi, distribuiti su due piani complessivi, con dieci aule scolastiche, una biblioteca, una sala insegnanti, quattro laboratori, e altri ambienti destinati alla didattica. Il progetto, basato su un metodo costruttivo che garantisce il conseguimento degli aspetti legati alla sicurezza ed al risparmio energetico, inquadra le nuove funzioni di una scuola definite sulla base delle esigenze della popolazione scolastica, primi fra tutti gli studenti che qui trascorreranno buona parte della loro giornata. Si tratta di uno spazio pensato in un’ottica di comunità, in cui le bambine e i bambini potranno apprendere nuovi contenuti ma anche giocare, rapportarsi ai propri compagni e rafforzare gli affetti. I nuovi ambienti favoriranno anche il lavoro dell’insegnante e contribuiranno a una organizzazione razionale dei consumi stessi. Per raggiungere queste finalità e per inserire il polo scolastico nella vita del quartiere, è stato necessario concepire lo spazio scolastico non come un nucleo a sé stante ma come una struttura indispensabile e integrata nella vita quotidiana.