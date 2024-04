Cesena, sicurezza: aumentano le forze dell’ordine e fra un mese apre la nuova caserma dei Carabinieri

La dotazione di organico delle forze dell’ordine a Cesena è destinato ad aumentare nei prossimi anni già a partire dai prossimi mesi. Lo ha detto il sindaco Enzo Lattuca rispondendo in Consiglio comunale all’interpellanza presentata dal capogruppo Pd Filippo Rossini. È l’effetto di un combinato disposto: il riconoscimento dello status di capoluogo anche a Cesena e l’ormai imminente completamento della caserma dei Carabinieri e del commissariato della Polizia di Stato.

Le nuove sedi

La prima, la caserma dei Carabinieri, è ormai pronta. I primi di maggio comincerà il trasloco e tra il 20 e il 30 di maggio ci sarà la consegna ufficiale da parte del Comune all’Arma dei Carabinieri, sarà da quella data che partirà il contratto di locazione, «così che l’Arma non debba sostenere una doppia locazione nemmeno per un giorno». Bisognerà attendere invece il secondo semestre del 2025 per l’inaugurazione del nuovo Commissariato che sorgerà nel complesso che attualmente ospita il Caps, censo di addestramento della Polizia che è stato duramente colpito dall’alluvione e da allora ha dovuto spostare altrove parte della propria attività altrove. Da un anno ai lavori per il nuovo commissariato si sono affiancati quelli ripristino delle strutture pesantemente alluvionate e sul punto Lattuca ha dato un ulteriore aggiornamento dopo aver parlato con direttore del Caps: da luglio la struttura di via IV Novembre comincerà ad ospitare parte dell’attività corsistica con la prospettiva di arrivare a pieno regime entro dicembre.

La questione abitativa

In entrambi i casi sarà la prima volta che Polizia di Stato e Carabinieri potranno contare su sedi costruite apposta per le loro esigenze, «Un passaggio importante per la città oltre che per le forze dell’ordine che potranno contare su luoghi di lavoro che potranno migliorare anche l’efficacia del loro lavorare», ha fatto notare il sindaco. Ma in prospettiva questo passaggio è importante anche perché in entrambi i casi si accompagnano a una maggiore dotazione di alloggi a disposizione delle persone che verranno a lavorare a Cesena. Ad oggi un vulnus con cui anche poliziotti e Carabinieri si misurano quando prendono servizio in città.

Lo status di capoluogo

Ma è anche lo status di capoluogo che porterà ricadute positive in termini di organici in dotazione a Cesena. Sul tema Lattuca ha riferito di aver chiesto una riunione dedicata del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuta lo scorso 12 aprile e in cui ha chiesto un riequilibrio delle dotazioni. «In quella occasione - ha detto Lattuca - il Questore ha riferito che è in corso una rideterminazione degli organici della Polizia di Stato che porterà in provincia un aumento da 76 a 90 unità in ragione del bacino di utenza del nostro commissariato. Di queste 5 saranno già dai prossimi mesi saranno assegnate a Cesena. Da parte del questore in risposta alla mia richiesta di un impegno ad aumentare gli organici di polizia stradale e ferroviaria, ho avuto l’assicurazione che sono in corso interlocuzioni per ottenerlo. Sono invece 3 le nuove unità in forza alla caserma dei Carabinieri che arriveranno nei prossimi mesi a Cesena all’esito di un lavoro di razionalizzazione degli organici tra i diversi comuni del territorio provinciale.