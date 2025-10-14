Cesena, sicurezza alla Malatestiana: il sistema di videosorveglianza sarà collegato con la Polizia Locale

Nell’ambito del progetto regionale ‘Un’altra stazione’, il Comune di Cesena ha ottenuto un contributo di 128.000 euro a fronte di una spesa complessiva prevista di 160.000 euro per la realizzazione di alcuni specifici interventi finalizzati a migliorare la sicurezza urbana e la capacità operativa della Polizia Locale.
Il finanziamento consentirà al Comune di proseguire e garantire lo svolgimento delle attività di ‘Ciacarè’ e dell’Educativa di strada, di assicurare il servizio di street tutor in centro città e di avviare un nuovo progetto per la creazione di un’équipe sperimentale in Biblioteca Malatestiana volta all’integrazione di figure dedicate alla promozione, alla facilitazione dell’inclusione sociale che, in continuità con l’attività del Progetto Giovani, possano assumere funzione di riferimento per la gestione delle dinamiche relazionali tra utenti, con particolare attenzione ai giovani e ad altre categorie vulnerabili, come, ad esempio, le persone senza dimora.
Fondamentale inoltre risulterà il potenziamento del sistema di videosorveglianza della Biblioteca Malatestiana, dotandolo di tecnologie più moderne, integrate e immediatamente fruibili dalle forze dell’ordine. L’obiettivo è duplice: garantire un presidio più efficace delle aree a rischio, in particolare nelle ore serali, e consentire agli agenti di operare in tempo reale, anche nella redazione dei verbali direttamente sul posto.