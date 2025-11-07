Cesena, “Siamo sempre più attivi, calano i sedentari over 65”: il report della Wellness Valley al Technogym Village VIDEO GALLERY

Cesena
Il presidente della Regione Michele De Pascale oggi al Technogym Village (foto e video Zanotti)
Il presidente della Regione Michele De Pascale oggi al Technogym Village
La Romagna è sempre più attiva. La popolazione sedentaria diminuisce anche a livello degli over 65. È questo solo uno dei tanti più rilevanti emersi dal tradizionale report annuale della Wellness Valley redatto dal centro analisi di Technogym.

Giusto alla sua sesta edizione, all’interno del progetto Wellness Valley cominciato ben 22 anni fa da una idea dello stesso presidente e fondatore della azienda leader nel mondo del fitness Nerio Alessandri - é stato presentato questa mattina nella sede dell’azienda di via Calcinaro a Cesena. A questo aggiungi: tra gli ospiti: il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Alessio Nardini, direttore generale Corretti Stili di vita e rapporti con l’ecosistema e il Ministero della Salute.

Nerio Alessandri: “Bisogna avere il coraggio di cambiare”

Così De Pascale al microfono: “Siamo davanti a una grande impresa che, in 22 anni di studi, innovazione e sperimentazioni, è stata in grado di dimostrare la sua lungimiranza. Ha reso il concetto di “wellness” un progetto collettivo prima di chiunque altro. E l’ha reso patrimonio della comunità. La Romagna - ha ricordato il presidente regionale - è una terra di sportivi per definizione. Qui la vacanza balneare ha una dimensione sportiva come in poche altre realtà. Ed è questo uno dei punti si cui lavorare. Non solo dobbiamo rivendicare gli ottimi numeri che anche Technogym ci garantisce, ma dobbiamo essere in grado di cambiare. Migliorare e adeguarci per attrarre sempre di più questo tipo di turismo. Abbiamo un potenziale inesplorato”.

Ambizione che fiancheggia quanto affermato in precedenza dal presidente di Technogym Nerio Alessandri: “La Romagna degli anni Settanta e Ottanta è finita. Per raggiungere livelli internazionali serve avere il coraggio di cambiare”

