Cesena, “Siamo sempre più attivi, calano i sedentari over 65”: il report della Wellness Valley al Technogym Village VIDEO GALLERY

Giusto alla sua sesta edizione, all’interno del progetto Wellness Valley cominciato ben 22 anni fa da una idea dello stesso presidente e fondatore della azienda leader nel mondo del fitness Nerio Alessandri - é stato presentato questa mattina nella sede dell’azienda di via Calcinaro a Cesena. A questo aggiungi: tra gli ospiti: il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale , l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Alessio Nardini , direttore generale Corretti Stili di vita e rapporti con l’ecosistema e il Ministero della Salute.

Così De Pascale al microfono: “Siamo davanti a una grande impresa che, in 22 anni di studi, innovazione e sperimentazioni, è stata in grado di dimostrare la sua lungimiranza. Ha reso il concetto di “wellness” un progetto collettivo prima di chiunque altro. E l’ha reso patrimonio della comunità. La Romagna - ha ricordato il presidente regionale - è una terra di sportivi per definizione. Qui la vacanza balneare ha una dimensione sportiva come in poche altre realtà. Ed è questo uno dei punti si cui lavorare. Non solo dobbiamo rivendicare gli ottimi numeri che anche Technogym ci garantisce, ma dobbiamo essere in grado di cambiare. Migliorare e adeguarci per attrarre sempre di più questo tipo di turismo. Abbiamo un potenziale inesplorato”.

Ambizione che fiancheggia quanto affermato in precedenza dal presidente di Technogym Nerio Alessandri: “La Romagna degli anni Settanta e Ottanta è finita. Per raggiungere livelli internazionali serve avere il coraggio di cambiare”