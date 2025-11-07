Cesena, “Siamo sempre più attivi, calano i sedentari over 65”: il report della Wellness Valley al Technogym Village VIDEO GALLERY

La Romagna è sempre più attiva. La popolazione sedentaria diminuisce anche a livello degli over 65. È questo solo uno dei tanti più rilevanti emersi dal tradizionale report annuale della Wellness Valley redatto dal centro analisi di Technogym.
Giusto alla sua sesta edizione, all’interno del progetto Wellness Valley cominciato ben 22 anni fa da una idea dello stesso presidente e fondatore della azienda leader nel mondo del fitness Nerio Alessandri - é stato presentato questa mattina nella sede dell’azienda di via Calcinaro a Cesena. A questo aggiungi: tra gli ospiti: il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Alessio Nardini, direttore generale Corretti Stili di vita e rapporti con l’ecosistema e il Ministero della Salute.