Cesena, si stende sui binari e viene travolta dal treno

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Cesena, proprio all’altezza della stazione ferroviaria. Poco dopo mezzogiorno una donna si è stesa sui binari nei pressi della stazione ferroviaria ed è stata travolta da un Frecciarossa in transito. Sul posto la Polizia Locale di Cesena e la Polfer, oltre ad un’auto medicalizzata del 118. Il traffico ferroviario ha subito inevitabili disagi. Sulla linea Rimini-Bologna, la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 100 minuti per 5 treni Alta Velocità, fino a 150 per 7 Intercity, fino a 50 per 10 Regionali (20 limitati e 4 cancellati).