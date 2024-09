Cesena. Si ribalta un trailer per trasporto cavalli, Secante chiusa

Alle ore 7:30 di questa mattina una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in Secante a Cesena direzione Rimini per il ribaltamento di un trailer adibito al trasporto cavalli. La squadra ha operato per liberare un cavallo rimasto bloccato all’interno e mettere in sicurezza il rimorchio. Nessuna persona è rimasta ferita: illeso infatti anche l’autista 66enne della vettura e proprietario del cavallo. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della strada. La corsia di sorpasso è stata chiusa subito. L’intera strada è stata poi chiusa al traffico totalmente circa 45 minuti, più tardi dalle 10 in avanti, per recuperare il mezzo incidentato. Sul posto è intervenuta per i rilievi del sinistro la Polizia Locale.