“Cesena Si Mostra”: antiquariato protagonista domenica 24 maggio in centro

Una proposta culturale e commerciale a Cesena capace di mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata dedicata alla città, alla sua identità e alla partecipazione collettiva. Con l’arrivo della bella stagione ripartono le iniziative all’aperto pensate per animare e valorizzare il cuore della città.

Tra gli appuntamenti più attesi troviamo ‘Cesena Si Mostra’, in programma domenica 24 maggio dalle 9 alle 20. Si tratta di una vera e propria grande esposizione diffusa che trasformerà il centro storico (a partire dalla Barriera Cavour fino alla Rocca Malatestiana) in un percorso tra arte, musica, creatività, vintage, cultura e intrattenimento.

“Alla narrazione di un ‘centro morto’ – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – vogliamo contrapporre una visione diversa, più reale e più positiva: quella di un centro che vive grazie all’impegno quotidiano dei commercianti che ogni mattina alzano la serranda, lavorano insieme e si impegnano per valorizzare il proprio negozio, il centro storico e anche il lavoro degli altri. ‘Cesena Si Mostra’ non è un evento pensato per i commercianti, ma nasce dai commercianti. Sono oltre 120 le attività con cui siamo in costante dialogo. Non si tratta di un progetto costruito e calato dall’alto, ma di un percorso nato dal basso, che continua a svilupparsi grazie alla partecipazione concreta di tante realtà del territorio. Saranno circa 40 gli eventi e le iniziative che animeranno il centro storico. Tra le novità più importanti c’è il grande ritorno dell’antiquariato e del collezionismo, che tornano in centro dopo molti anni di assenza. Ai negozi aperti stiamo proponendo di valorizzare ulteriormente i propri spazi, mentre nelle aree attualmente prive di attività saranno presenti i banchi degli espositori di antiquariato. Siamo inoltre riusciti a ottenere l’apertura di alcune vetrine sfitte, che ospiteranno installazioni artistiche. Una vetrina illuminata e vissuta rappresenta un valore aggiunto per tutto il centro storico: è anche un messaggio che vogliamo rivolgere ai proprietari degli immobili, perché ogni spazio acceso contribuisce a rendere la città più attrattiva e vitale”.