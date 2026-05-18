“Cesena Si Mostra”: antiquariato protagonista domenica 24 maggio in centro

Cesena
  • 18 maggio 2026
L’assessore Lorenzo Plumari con l’architetto Massimo Rovereti
L’assessore Lorenzo Plumari con l’architetto Massimo Rovereti

Una proposta culturale e commerciale a Cesena capace di mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata dedicata alla città, alla sua identità e alla partecipazione collettiva. Con l’arrivo della bella stagione ripartono le iniziative all’aperto pensate per animare e valorizzare il cuore della città.

Tra gli appuntamenti più attesi troviamo ‘Cesena Si Mostra’, in programma domenica 24 maggio dalle 9 alle 20. Si tratta di una vera e propria grande esposizione diffusa che trasformerà il centro storico (a partire dalla Barriera Cavour fino alla Rocca Malatestiana) in un percorso tra arte, musica, creatività, vintage, cultura e intrattenimento.

“Alla narrazione di un ‘centro morto’ – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – vogliamo contrapporre una visione diversa, più reale e più positiva: quella di un centro che vive grazie all’impegno quotidiano dei commercianti che ogni mattina alzano la serranda, lavorano insieme e si impegnano per valorizzare il proprio negozio, il centro storico e anche il lavoro degli altri. ‘Cesena Si Mostra’ non è un evento pensato per i commercianti, ma nasce dai commercianti. Sono oltre 120 le attività con cui siamo in costante dialogo. Non si tratta di un progetto costruito e calato dall’alto, ma di un percorso nato dal basso, che continua a svilupparsi grazie alla partecipazione concreta di tante realtà del territorio. Saranno circa 40 gli eventi e le iniziative che animeranno il centro storico. Tra le novità più importanti c’è il grande ritorno dell’antiquariato e del collezionismo, che tornano in centro dopo molti anni di assenza. Ai negozi aperti stiamo proponendo di valorizzare ulteriormente i propri spazi, mentre nelle aree attualmente prive di attività saranno presenti i banchi degli espositori di antiquariato. Siamo inoltre riusciti a ottenere l’apertura di alcune vetrine sfitte, che ospiteranno installazioni artistiche. Una vetrina illuminata e vissuta rappresenta un valore aggiunto per tutto il centro storico: è anche un messaggio che vogliamo rivolgere ai proprietari degli immobili, perché ogni spazio acceso contribuisce a rendere la città più attrattiva e vitale”.

Il programma della giornata

Per l’intera giornata, come raccontato da Massimo Rovereti, architetto cesenate appassionato di arte e design che ha seguito la regia di ‘Cesena si mostra’, i negozi resteranno aperti e le vie cittadine ospiteranno espositori di antiquariato, design, vinili, libri antichi e collezionismo, a cura di Arte Vintage Shop, riportando a Cesena una tradizione che mancava da oltre dieci anni. Cinque grandi installazioni artistiche saranno distribuite lungo le principali vie del centro, mentre diverse vetrine sfitte verranno allestite con quadri e opere d’arte, trasformando temporaneamente spazi inutilizzati in luoghi di creatività e bellezza.

Tra gli appuntamenti in programma, in Contrada Uberti 7 si terrà una mostra-scambio di orologi vintage; lungo via Strinati saranno protagonisti i giocattoli d’epoca insieme al teatro mobile di marionette dell’artista Ignazio Bortot. Non mancherà la musica dal vivo con punti sonori distribuiti nelle piazze del centro, dj set e un pianoforte Ceccaroni collocato in piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo.

Saranno inoltre oltre 30 gli eventi organizzati direttamente dalle attività commerciali del centro storico nell’arco della giornata, contribuendo a creare un programma diffuso e capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

In piazza Almerici saranno presenti l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari –, CIRI (Centro di Ricerca Agroalimentare) e CILS con il progetto ‘L’inclusione in stile vintage, arte e creatività’, dedicato ai temi dell’inclusione sociale attraverso il linguaggio artistico e creativo.

Tra le iniziative collaterali torna anche la seconda edizione della ‘Furlè-Cezanne’, dalle ore 11 in via Pier Maria Caporali, meeting di pittori della provincia di Forlì-Cesena. L’evento, sostenuto da Romagna Acque, si propone come un momento di incontro tra arte e comunità, con esposizioni e performance dal vivo affiancate da aperitivi, musica di strada, libri e vinili. Realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio – tra cui Ex Bar Cristina, Piadamendola, Baricentro, Osteria Fondo, Quinto, Arte Vintage Shop e Adarc

Il programma prevede inoltre visite guidate a tema curate da ‘I Percorsi del Savio’, tra cui ‘Vecchi mercati e antiche fiere in città’, ‘Cesena City Tour Malatestiano’ e la visita alla Rocca Malatestiana con l’iniziativa ‘Rocca Segreta’.

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