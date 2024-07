Cesena, si masturba alla stazione incurante dei passanti: riconosciuto da una cicatrice in fronte e denunciato

Si masturba alla stazione incurante dei passanti: denunciato dalla Polizia di Stato un cittadino straniero per atti osceni. Nei giorni scorsi presso l’ufficio denunce del Commissariato si è presentata una ragazza per denunciare un episodio avvenuto presso la stazione di Cesena.

La ragazza riferiva che qualche giorno prima, intorno alle ore 14, mentre si trovava presso il sottopasso della stazione in attesa del treno, notava un soggetto che, rivolto verso la sua direzione, era intento a masturbarsi, incurante del continuo passaggio di persone.

La giovane, comprensibilmente spaventata, subito si allontanava. La ragazza precisava che l’uomo era di origine straniera e ne forniva una sommaria descrizione.

Il personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato passava al setaccio le immagini riprese dalle telecamere della stazione, riuscendo in breve tempo ad individuare l’uomo.

Il lavoro dei poliziotti consentiva di ricostruire in maniera compiuta e dettagliata tutti gli spostamenti dell’uomo, che quella mattina aveva trascorso diverse ore all’interno della stazione ferroviaria.

Una volta individuato il soggetto dalle immagini, è bastato poco agli investigatori per identificarlo e dargli nome: fondamentale, infatti, è stato il dettaglio di una cicatrice sulla fronte che i poliziotti hanno subito riconosciuto e ricollegato ad un soggetto che già avevano trattato. Al termine di tutta l’attività, la Polizia denunciava un uomo di origini senegalesi del 1997, con diversi precedenti penali, per il reato di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori.