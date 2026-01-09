Cesena, si insediano i nuovi consigli di quartiere

A Cesena i dodici consigli di quartiere si insedieranno a partire dalla prossima settimana. Sono state rese note infatti le date dei primi incontri nel corso dei quali si procederà con la convalida degli eletti di ciascun quartiere e con le nomine dei presidenti e vicepresidenti. Nello specifico, lunedì 12 gennaio sarà la volta del Fiorenzuola (con inizio alle ore 20:00) e del Rubicone (inizio alle ore 21:30). A seguire: martedì 13 gennaio Cesuola (ore 20:00) e Centro Urbano (21:30); giovedì 15 gennaio Oltresavio (ore 20:00) e Dismano (ore 21:30); lunedì 19 gennaio Valle Savio (ore 20:00) e Borello (ore 21:30); martedì 20 gennaio Cervese Sud (ore 20:00) e Al Mare (ore 21:30). Per concludere, giovedì 22 gennaio, sarà la volta del Cervese Nord (ore 20:00) e del Ravennate (ore 21:30). Tutti gli incontri si terranno presso le sedi di quartiere.

In occasione delle ultime elezioni di quartiere, caratterizzate dal voto telematico (da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre) e dal voto in presenza (nella giornata sola di domenica 14 dicembre), sono stati eletti in totale 120 candidati, 57 donne e 63 uomini, così distribuiti per lista: ‘Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco’ 78, ‘Cittadini in Quartiere Cesena’ 29, ‘Lista Civica per la Sicurezza’ 7, e ‘Uniti per Borello’ 6. Hanno votato 9.024 cittadini (6130 online, 2894 ai seggi), su 84.443 aventi diritto, con un’affluenza del 10,7%.