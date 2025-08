Cesena. Si è spento a ottant’anni Corzani, amministratore e uomo del dono

Storico esponente repubblicano. Colonna di Confartigianato. Amministratore pubblico. E nell’ultima parte della sua vita, cofondatore e motore della cooperativa “Fare del Bene”, nata a Galeata nel 2000 per volontà di don Carlo Zaccaro, esempio di sostegno e inclusione dei portatori di disagi di carattere fisico, cognitivo, ambientale, sociale ed economico.

Tutto questo e molto di più era Giuseppe Corzani, originario di San Piero in Bagno, che ha passato gran parte della sua vita a Cesena e poi diversi anni fa si è trasferito nel territorio forlivese. Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 80 anni. Se ne è andato in punta di piedi, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla stima dei tanti che lo hanno conosciuto. Per sua volontà, è stata organizzata una cerimonia funebre in forma privata. Ha chiesto che solo dopo quell’ultimo saluto venisse data notizia della sua scomparsa.