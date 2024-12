Cesena, si è dimessa l’assessora Francesca Lucchi: «Inizia la nuova avventura in Regione»

Era un annuncio atteso, visto il risultato ottenuto alle elezioni, ma ora c’è anche l’ufficialità: Francesca Lucchi non è più assessora del Comune di Cesena.

Ad annunciarlo è lei stessa con un messaggio sui suoi canali social: «Oggi ho formalmente rassegnato le mie dimissioni da Assessora del Comune di Cesena. L’ho fatto con il cuore pieno di gratitudine, orgoglio e onore per il percorso condiviso e per il ruolo che ho ricoperto».

Sono passati dieci anni e tre giorni da quel 7 dicembre 2014 in cui Paolo Lucchi la nominò assessora della sua Giunta: «sono stati dieci anni di grande impegno, passione e responsabilità, in cui ogni giorno ho dato il mio meglio, nella consapevolezza chiara che si amministrano i cittadini, rispettando le leggi e per un tempo definito. E in questo il cartiglio della famosa Sala degli specchi è stato un monito quotidiano.

Insieme, in questi anni, abbiamo affrontato sfide ambiziose per il bene comune, e realizzato progetti che ho condiviso e che hanno avuto l’obiettivo di migliorare il volto della nostra città. Dall’innovazione nei servizi, alla valorizzazione degli spazi pubblici, fino alle iniziative sociali e quelle per lo sviluppo del nostro Campus Universitario. Dalla raccolta porta a porta dei rifiuti, alla Bicipolitana, dal bike to work ai Piedibus, alle strade scolastiche e al cicloturismo. Dai progetti di risparmio e riqualificazione energetica, ai boschi urbani, fino ai tanti progetti e finanziamenti europei. Ogni traguardo è stato possibile grazie al lavoro instancabile di un gruppo straordinario e di una squadra solida e affiatata. A chi ha condiviso con me questa avventura, dico grazie! Grazie per la fiducia, il confronto, il supporto e l’energia che mi avete dimostrato nella realizzazione di obiettivi concreti e tangibili, nei momenti facili e nelle cose difficili.

Ora inizia una nuova avventura all’interno dell’Assemblea Legislativa della nostra Regione, con lo stesso obiettivo che mi ha sempre guidato: continuare a lavorare per il benessere e la crescita della nostra comunità».

In Giunta a Cesena il predestinato a raccogliere il suo testimone è l’attuale capogruppo e segretario Pd Lorenzo Plumari, ma per la conferma bisognerà attendere giovedì.