Cesena, si butta sotto il treno a pochi passi dalla stazione: ferrovia bloccata e disagi in aggiunta a quelli per lo sciopero

Un donna si è tolta la vita, attorno a mezzogiorno, gettandosi sotto un treno Intercity che stava arrivano in stazione a Cesena. È accaduto più o meno all’altezza dell’ex passaggio a livello e, nonostante il macchinista abbia suonato appena si è accorto della sua presenza sul ciglio della banchina, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è accorsa la polizia, assieme al 118 ma la donna era già morta sul colpo. Il treno è stato ovviamente bloccato e sono segnalate sospensioni e ritardi, nel contesto di una situazione già resa difficile da uno sciopero, che aveva ridotto le corse: pesanti i disagi per tanti viaggiatori.