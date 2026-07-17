Cesena, si allarga il modello della scuola con la settimana corta

CESENA. Studenti a casa il sabato. Anche le scuole secondarie di primo grado di Cesena adottano un nuovo modello organizzativo e didattico. A partire dal prossimo anno scolastico infatti le lezioni si svolgeranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario prevalentemente compreso tra le 8 e le 14. La nuova organizzazione, frutto di un percorso di confronto durato tre anni, è stata illustrata mercoledì 15 luglio in Biblioteca Malatestiana dalla dirigenza della scuola ‘Viale della Resistenza’, con riferimento ai plessi di Borello, San Carlo, Ippodromo e Villarco. Erano presenti le famiglie degli studenti, il dirigente scolastico Donato Tinelli, il presidente del Consiglio d’Istituto Mirco Montevecchi e l’assessora alla Scuola Maria Elena Baredi.

«La soluzione individuata dalla scuola primaria di secondo grado ‘Viale della Resistenza’ si inserisce in un processo più ampio che sta interessando numerosi istituti della Romagna», spiega in una nota il Comune. «Diverse scuole del territorio, tra cui gli Istituti Comprensivi Valle Savio, Sogliano e Predappio, adottano già il modello su cinque giorni, mentre nel 2026 il cambiamento coinvolgerà anche gli istituti comprensivi di Savignano e Bertinoro e le scuole cesenati Pascoli e Frank. A differenza di altre realtà che manterranno una doppia organizzazione, la scuola cesenate ha scelto un passaggio completo al modello 5 giorni, puntando su un modello unico ritenuto più efficace dal punto di vista organizzativo e pedagogico. Parallelamente è stato avviato un confronto con l’Amministrazione comunale per adeguare il servizio di trasporto scolastico al nuovo orario di uscita delle 14, così da garantire un’organizzazione sostenibile per le famiglie».

«Nel corso di questi tre anni – commenta l’assessora Baredi – abbiamo preso parte a questo percorso che ha restituito a tutte le parti coinvolte una prima proposta organizzativa e poi a una scelta condivisa da tre dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado, che coinvolge complessivamente dieci plessi. Dopo il confronto con i collegi docenti e i consigli d’istituto, e a seguito di un questionario rivolto alle famiglie, da settembre sarà introdotta la settimana scolastica su cinque giorni. Fanno eccezione gli istituti San Domenico e Anna Frank, che manterranno due rientri pomeridiani nelle classi a tempo prolungato; in tutte le altre scuole le lezioni termineranno alle 14. Come detto in occasione della prima presentazione tenuta in città dalla dirigenza di ‘Viale della Resistenza, continueremo ad accompagnare questo cambiamento, garantendo il mantenimento dei servizi di post scuola per rispondere alle esigenze delle famiglie. Abbiamo inoltre attivato una commissione interna, che coinvolge i servizi scolastici e il settore Trasporti, con l’obiettivo di ridisegnare il flusso di uscita degli studenti e adeguare l’organizzazione dei servizi al nuovo orario».