Cesena, Settimana Europea della Mobilità: il Comune apre a nuove idee per l’evento finale del 21 settembre

Meno rumore e inquinamento, più equità sociale e sicurezza sulle strade. Si scaldano i motori della Settimana Europea della Mobilità 2024 che quest’anno sceglie il tema dello “Spazio pubblico condiviso”, luogo in cui le persone, le modalità di trasporto e le attività hanno il proprio spazio caratterizzato da più equità sociale, più sicurezza stradale, meno inquinamento acustico e atmosferico e una migliore qualità della vita. Un tema questo che, oltre a fare da filo conduttore alle iniziative che le associazioni impegnate sul fronte della mobilità sostenibile e scolastica proporranno al Comune per la definizione del calendario di eventi, invita istituzioni e cittadini a decidere collettivamente su come condividere lo spazio pubblico e in che modo garantire che tutti, in particolare pedoni e ciclisti, possano muoversi in sicurezza.

Il Comune di Cesena, in vista dell’ultima giornata dell’evento fissata per sabato 21 settembre 2024 al parcheggio scambiatore dell’Ippodromo, avvia una call to action invitando le diverse realtà del territorio protagoniste della mobilità sostenibile (associazioni, enti pubblici e privati, aziende, ditte e professionisti, che a vario titolo si occupano di mobilità sostenibile) a presentare proposte per arricchire quello spazio, normalmente adibito a parcheggio, con stand e attività laboratoriali e/o promozionali per raccontare e condividere il proprio impegno.

L’iniziativa aderisce anche al “Parkingday” promosso da FIAB, un evento annuale proposto con l’obiettivo di convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.

Le idee da proporre

Le richieste potranno essere inviate attraverso la compilazione del modulo google dedicato entro il 14 agosto 2024. Il Comune metterà a disposizione spazi gratuiti nell’area del parcheggio scambiatore dell’Ippodromo, mentre l’organizzazione di eventuali stand e delle varie attività e iniziative sarà a carico del proponente.

Come ogni anno la Settimana europea della Mobilità costituirà, per la cittadinanza e per le amministrazioni locali, un’occasione e una vetrina irrinunciabile per attivarsi in un processo, necessario, irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.