Cesena, settimana della Protezione Civile: un seminario pubblico a palazzo del Ridotto

Da domenica 5 a lunedì 13 ottobre si celebra la settima edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della ‘Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali’ che ricorre annualmente il 13 ottobre. L’obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio; un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

In questo contesto, il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio propongono il seminario pubblico ‘Rischio sismico - Prevenzione, Consapevolezza, Resilienza’ che si terrà sabato 11 ottobre nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Interverranno Paride Antolini, geologo ed esperto del territorio, Adamo Buitoni, ingegnere e guardia ecologica volontaria, Claudia Casadei dell’Agenzia regionale, sicurezza e Protezione civile.

Questi Enti aderiscono sistematicamente ad iniziative di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dei rischi e della protezione civile in generale, mirate alla crescita di consapevolezza dei cittadini verso obiettivi di sicurezza rispetto ad inevitabili eventi naturali; l’educazione e la sensibilizzazione su questi temi è di fondamentale importanza per ripensare, oggi ed in futuro, il modo di approcciarsi alla cultura della protezione civile passando dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione attiva.

Il seminario, gratuito, è rivolto a tutti cittadini ma anche a volontari e operatori di protezione civile in genere, nell’ottica di un aggiornamento sistematico e formazione continua; oltre a cenni scientifici sulle origini dei terremoti e dimostrazioni pratiche degli effetti di un sisma sul territorio, si parlerà anche di pianificazione ed organizzazione del sistema di protezione civile locale in risposta ad un evento sismico.

Nello stesso pomeriggio in piazza Almerici sarà inoltre presente il gruppo comunale volontari di Protezione Civile nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sui rischi ‘Io Non Rischio’.