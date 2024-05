Cesena, Settimana della celiachia: menu senza glutine nelle scuole

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, in corso fino a domenica 19 maggio, il Comune di Cesena ha aderito al progetto promosso da AIC – Associazione Italiana Celiachia “Tutti a tavola, tutti insieme”, iniziativa attraverso cui si vuole diffondere, anche tra i banchi di scuola, la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine.

Uno degli obiettivi cardine dell’iniziativa è di far comprendere agli studenti e alle famiglie la presenza di tanti piatti naturalmente senza glutine che fanno parte della nostra tavola e che vanno bene per tutti. A tal proposito, in occasione della Giornata mondiale della Celiachia, che si celebra oggi, le cuoche e i cuochi delle mense scolastiche servite dal Comune di Cesena hanno proposto agli alunni un pasto senza glutine composto da risotto alla parmigiana, petto di pollo alla griglia, verdura cruda, patate prezzemolate, frutta e dolce.