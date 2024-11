Cesena, servizio di vigilanza interrotto al supermercato: “Comportamenti non appropriati segnalati dai clienti”

Una serie di comportamenti ritenuti inadeguati ai danni di persone anche fragili ha portato all’interruzione del servizio di vigilanza privata al Conad Barriera. Segnalazioni giunte dalla clientela che hanno spinto la proprietà ha preso provvedimenti.

La sospensione

Sono stati gli stessi gestori del supermercato a comunicarlo nella giornata di ieri: «La società ZV snc, che gestisce il Conad Barriera di via Gaspare Finali a Cesena, informa la clientela che l’attività di vigilanza privata all’interno del negozio è stata sospesa. La sorveglianza, fornita da una società specializzata, era stata avviata per garantire maggiore sicurezza all’interno del punto vendita. La decisione di interrompere il rapporto con l’agenzia esterna che forniva il servizio è stata presa in seguito ad alcune segnalazioni di non conformità al contratto e alle preoccupazioni espresse da diversi clienti. Pur in mancanza di riscontri oggettivi, la ZV snc ha deciso quindi interrompere immediatamente il rapporto con la società fornitrice».

Le segnalazioni

Testimoni oculari avrebbero segnalato atteggiamenti inappropriati da parte di alcune delle persone che lavoravano come vigilanti all’interno del locale. La presenza della vigilanza è stata una novità in quel negozio e, come confermano dalla gestione del negozio, la decisione era stata la risposta a una situazione degenerata tra la fine dell’estate e l’autunno, ma che ora comunque «è completamente rientrata». Quindi il ridimensionamento del servizio poteva già essere in programma, ma le segnalazioni hanno probabilmente contribuito ad accelerare i tempi.

La proprietà

Come detto, le segnalazioni sono state di vario genere e hanno riguardato atteggiamenti e toni bruschi con ragazzini, anziane (anche per il parcheggio della bicicletta), stranieri. Dalla direzione del negozio spiegano che «per la prima volta abbiamo dovuto fare ricorso alla vigilanza perché ci siamo trovati a fronteggiare una situazione inedita». Da quando sono cominciati i lavori alla stazione, alcune delle frequentazioni problematiche che caratterizzavano quelle zone si sono trasferite anche in centro causando non pochi problemi alle attività della zona, Conad city compreso. Così, «a tutela di clienti e dipendenti», dopo alcuni episodi particolarmente gravi la direzione del negozio ha deciso di ricorrere per la prima volta a un servizio di vigilanza. «Alcune delle scene che ci sono state riportate - fanno presente dalla proprietà - potrebbero rientrare in questo contesto, forse persone fermate all’entrata perché già note e che nel recente passato avevano causato problemi. Abbiamo avuto un periodo non facile, in cui abbiamo chiesto anche il supporto delle forze dell’ordine, ma ora la situazione da noi è rientrata e le cose stanno andando meglio, tanto che il servizio di vigilanza era già stato ridimensionato». E ora è stato completamente sospeso.