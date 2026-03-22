Cesena, servizio civile: Arci lancia 11 progetti con 70 posti disponibili a 519 euro al mese

Prosegue la campagna informativa di Arci Servizio Civile Cesena, che ieri ha fatto tappa alla Biblioteca Malatestiana. Un’occasione per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni per conoscere da vicino la realtà del servizio civile, orientarsi tra i numerosi progetti proposti e chiedere informazioni sulla compilazione della domanda. Va presentata entro le 14 dell’8 aprile, tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it.

Sono 11 i progetti proposti quest’anno da Asc Cesena, con circa 70 posti disponibili in 48 sedi presenti nei comuni di Cesena, Cesenatico, Montiano, Gatteo, Longiano e San Mauro Pascoli. Di questi, 31 posti sono a disposizione in ambito educativo, 19 in servizi culturali, 8 in campo sociale e 13 nel settore informativo e interculturale.

A inizio maggio si aprirà la fase dei colloqui di selezione, che determinerà la graduatoria per ogni sede di attuazione, mentre tra settembre e ottobre inizieranno le attività. Ogni volontario in servizio lavorerà 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, ricevendo dallo Stato una ricompensa di 519 euro al mese.

«Attualmente sono 46 i volontari impegnati – spiega Francesca De Chio, responsabile di Asc Cesena – che concluderanno il loro anno a maggio. Queste giornate di open day sono molto utili per informare i giovani, orientarli tra i progetti in base alle loro competenze e ai percorsi di studi svolti e spiegare la compilazione della domanda. Nei progetti di Asc Cesena è previsto un percorso di tutoraggio di 21 ore, per l’orientamento al lavoro che gli operatori volontari svolgeranno per aiutare i ragazzi nelle loro scelte future. Inoltre, nel 2023, il Parlamento ha approvato la legge “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” a favore dei volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. A loro è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale».

Ieri mattina, al banco di Arci Servizio Civile in biblioteca, era presente anche il volontario Michele Bianchi, che ha raccontato: «Sono venuto a conoscenza del servizio civile grazie a mio fratello e alcuni miei amici. È un impegno che non richiede troppo tempo e permette di svolgere anche altre attività. Volevo rendermi utile alla comunità e ho scelto gli uffici della Protezione civile. È un’attività che forma e permette di scoprire nuovi sbocchi per il proprio futuro».

I prossimi open day sono in programma domani alla biblioteca di Cesenatico, dalle 15.30 alle 18.30, e il 25 e 27 marzo, alla stessa ora, di nuovo alla Malatestiana a Cesena.