Cesena, servizio civile: Arci lancia 11 progetti con 70 posti disponibili a 519 euro al mese

Cesena
Il punto informativo allestito ieri in biblioteca
Il punto informativo allestito ieri in biblioteca

Prosegue la campagna informativa di Arci Servizio Civile Cesena, che ieri ha fatto tappa alla Biblioteca Malatestiana. Un’occasione per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni per conoscere da vicino la realtà del servizio civile, orientarsi tra i numerosi progetti proposti e chiedere informazioni sulla compilazione della domanda. Va presentata entro le 14 dell’8 aprile, tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it.

Sono 11 i progetti proposti quest’anno da Asc Cesena, con circa 70 posti disponibili in 48 sedi presenti nei comuni di Cesena, Cesenatico, Montiano, Gatteo, Longiano e San Mauro Pascoli. Di questi, 31 posti sono a disposizione in ambito educativo, 19 in servizi culturali, 8 in campo sociale e 13 nel settore informativo e interculturale.

A inizio maggio si aprirà la fase dei colloqui di selezione, che determinerà la graduatoria per ogni sede di attuazione, mentre tra settembre e ottobre inizieranno le attività. Ogni volontario in servizio lavorerà 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, ricevendo dallo Stato una ricompensa di 519 euro al mese.

«Attualmente sono 46 i volontari impegnati – spiega Francesca De Chio, responsabile di Asc Cesena – che concluderanno il loro anno a maggio. Queste giornate di open day sono molto utili per informare i giovani, orientarli tra i progetti in base alle loro competenze e ai percorsi di studi svolti e spiegare la compilazione della domanda. Nei progetti di Asc Cesena è previsto un percorso di tutoraggio di 21 ore, per l’orientamento al lavoro che gli operatori volontari svolgeranno per aiutare i ragazzi nelle loro scelte future. Inoltre, nel 2023, il Parlamento ha approvato la legge “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” a favore dei volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. A loro è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale».

Ieri mattina, al banco di Arci Servizio Civile in biblioteca, era presente anche il volontario Michele Bianchi, che ha raccontato: «Sono venuto a conoscenza del servizio civile grazie a mio fratello e alcuni miei amici. È un impegno che non richiede troppo tempo e permette di svolgere anche altre attività. Volevo rendermi utile alla comunità e ho scelto gli uffici della Protezione civile. È un’attività che forma e permette di scoprire nuovi sbocchi per il proprio futuro».

I prossimi open day sono in programma domani alla biblioteca di Cesenatico, dalle 15.30 alle 18.30, e il 25 e 27 marzo, alla stessa ora, di nuovo alla Malatestiana a Cesena.

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