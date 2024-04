Cesena, servizi alla persona: a Sant’Egidio una sede distaccata di quartiere dal 7 maggio

Un nuovo hub di quartiere che rappresenterà una sede distaccata degli uffici comunali di palazzo Albornoz e che, attraverso un’accurata convergenza di servizi alla persona e al cittadino, offrirà proposte di incontro, aggregazione e di comunità per famiglie, giovani e persone anziane. Martedì 7 maggio a Sant’Egidio, nel Quartiere Cervese Sud (via Cervese 1260), così come previsto dal Patto di Quartiere prenderà avvio la nuova esperienza del community hub, struttura a servizio del territorio e luogo che offre servizi integrati alla e con la comunità: servizi di natura sociale, culturale, per il tempo libero, di promozione del lavoro, di sensibilizzazione ambientale, di partecipazione cittadina, di formazione. Dopo la sperimentazione attivata a Borello, l’Amministrazione comunale amplia dunque la rete bibliotecaria dando vita a un secondo hub decentrato che risponderà ai bisogni delle realtà locali e a una precisa richiesta della comunità.

Il Quartiere Cervese Sud si trova in una zona centrale e strategica di Cesena, facilmente raggiungibile da tutti coloro che vivono anche in quartieri più periferici. L’hub rappresenta uno dei progetti maggiormente attesi che contribuirà ad arricchire, ed ampliare, la rete bibliotecaria cittadina, e all’incremento dei servizi messi a disposizione dei cittadini. Per questa ragione, anche a seguito di un percorso ampiamente partecipato da cittadini, associazioni locali e dal Quartiere, l’Amministrazione comunale ha raccolto in questa sede un ampio ventaglio di servizi: servizio sociale territoriale per le persone fragili, attività rivolte a minori con disabilità, Baby pit stop per i neogenitori, Biblioteca per tutta la famiglia con attività di promozione e condivisione della lettura e di gaming nell’ambito di Con.te.sto la rete bibliotecaria cittadina; non mancheranno inoltre i servizi al cittadino, fondamentali per tutti coloro che per ragioni personali e professionali non possono recarsi in Comune e che necessitano di un “affiancamento digitale”. Inoltre, questi stessi spazi saranno a disposizione del Quartiere Cervese Sud per tutte le attività in programma.

Tutti i martedì, dalle ore 08:20 alle ore 12:30, sarà fruibile lo Sportello Facile a cui si potrà accedere su prenotazione (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/). Per gran parte dei servizi, questa nuova sede potrà diventare un riferimento non solo per i cittadini di Cesena ma per tutti i nuclei familiari residenti nei comuni dell’Unione Valle Savio (Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano): autentica di firma e copia, legalizzazioni fotografie, tessera d’argento, visure catastali, carta d’identità, richiesta utenza SPID con preregistrazione, pass disabili, anagrafe canina (iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni), duplicati tessere elettorali, tesserino di caccia, servizi scolastici, cambi di residenza e abitazioni, iscrizioni anagrafiche, certificazioni anagrafiche e bollino rosa.

Facilitazione digitale e pratiche

A Sant’Egidio inoltre nascerà un punto di facilitazione digitale utile a tutti i cittadini che necessitano di un affiancamento per creare la SPID (nuova registrazione, modifica o cambio password), per il Fascicolo sanitario (attivazione, prenotazione, pagamento, cambio del medico), AppIO (installazione, configurazione, pagamento), PagoPA (pagamento), registrazione PEC (gratuita), registrazione Domicilio Digitale INAD, CIE (CIE-Id e accesso ai servizi online), SEND (accesso alla piattaforma delle notifiche digitali), demografici/ANPR: Certificati anagrafici e di Stato Civile e Cambi di residenza e indirizzo.

Diverse inoltre saranno le pratiche che i cittadini potranno avviare in questo nuovo hub di quartiere: visure anagrafiche; verifica della sezione e plesso di voto; iscrizione e/o cancellazione dagli albi elettorali (Presidenti e scrutatori); iscrizione Albo Giudici Popolari; disponibilità allo svolgimento del ruolo di scrutatore; iscrizioni alle scuole di infanzia, nidi e centri estivi; trasporto scolastico, pre/post scuola, mensa e richiesta contributi; supporto alla gestione dell’email personale, invio di una segnalazione o un reclamo alla PA; portale del contribuente (TARI, TASI, IMU). L’elenco integrale dei servizi è reperibile sul sito del Comune di Cesena (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/).

In questi spazi rinnovati inoltre, il martedì dalle 9 alle 12, sarà attivo il progetto InVisibile che si rivolge a persone coinvolte nel mercato della prostituzione esercitata in luoghi chiusi appartamenti, night, centri massaggi – altrimenti definito indoor, con l’obiettivo di fornire loro supporto attraverso tutela sanitaria, legale, riduzione dei rischi e anche fuoriuscita da forme di deprivazione, tratta e sfruttamento. È parte del più ampio progetto “Oltre la strada” promosso e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Nazionale Anti-tratta. Le principali attività del progetto sono: il monitoraggio del fenomeno attraverso un database regionale, il contatto diretto con il target attraverso il contatto telefonico e l’accesso ai servizi tramite accompagnamenti.

Giorni e orari di apertura

L’hub di Sant’Egidio sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica: in modo specifico dal martedì al venerdì saranno disponibili tutti i servizi elencati fino alle 18:30, nel fine settimana invece sarà aperta la biblioteca dalle ore 15 alle ore 18:30.