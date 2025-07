Cesena “Sere d’estate”: sabato 12 luglio omaggio alle colonne sonore dei film

Tornano in città gli imperdibili appuntamenti musicali delle calde notti estive con la rassegna “Sere d’Estate”, promossa per il quarantaseiesimo anno consecutivo dall’associazione “Amici della Musica”. Le quindici serate vanno ad arricchire il ricco programma culturale degli eventi estivi-autunnali, finanziate in parte dal bando comunale “Cesena che spettacolo”. Appuntamento al Chiostro di San Francesco (8 serate dalle 21.30), alla sala Alessandri Auser (due serate alle 21.30), alla Chiesa di Sant’Agostino (4 serate alle 21.30) e alla Chiesa di Santa Cristina (una serata 21.30). Il prossimo evento in calendario è in programma sabato 12 luglio alle 21.30 al Chiostro di San Francesco con “La grande storia del cinema italiano” per celebrare i più noti autori di musiche da film.