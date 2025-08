Cesena, sensori ad alta tecnologia contro l’alluvione per sorvegliare in tempo reale il livello dell’acqua

Un intervento pilota per mettere l’alta tecnologia, e in particolare Internet of things, al servizio della misurazione dei livelli d’acqua di fiumi e torrenti per farsi trovare pronti il più tempestivamente possibile in caso di rischio alluvione.

La soluzione in fase d’adozione in cinque punti del territorio cesenate consistono nell’integrazione di dispositivi e sensori connessi a Internet, per raccogliere, analizzare e condividere dati in tempo reale, migliorando efficienza, monitoraggio e controllo in diversi ambiti.

Controllo delle acque

Il progetto riguarda in particolare l’utilizzo di una sensoristica basata su tecnologia LoRa (Long Range), un sistema di comunicazione wireless a lunga distanza e basso consumo energetico.

È prevista l’installazione di cinque sensori e di un gateway (concentratore di segnale) nella zona del fiume Savio.

Per la precisione, gli idrometri, strumenti utilizzati per misurare il livello dell’acqua, saranno installati in via Machiavelli, in corrispondenza del ponte della ferrovia, del ponte nuovo, dei torrenti Cesuola e Borello.

«Questa tecnologia - commenta il sindaco Enzo Lattuca - ci consente di avere un controllo capillare dei corsi d’acqua che attraversano il territorio cittadino e di raccogliere in tempo reale dati scientifici necessari a una costante e puntuale analisi dei livelli idrometrici. Grazie al progetto regionale coordinato da Lepida, che affida questi dispositivi al nostro Comune, continuiamo a investire sul telecontrollo: attraverso un monitoraggio costante, a distanza, possiamo presidiare al meglio tutte le situazioni e agire tempestivamente per affrontare criticità. Idrometri e pluviometri installati si sommano agli altri dispositivi già attivi sul territorio. Penso, ad esempio, ai rilevatori di calore presenti in zona Vigne e in corso Roma».

Sensori anche per aria e frane

L’attivazione della rete sensoristica a Cesena è già iniziata con altri progetti grazie alla collaborazione tra Sistemi Informatici associati, Protezione civile e Settore Ambiente. Attualmente sono operativi numerosi dispositivi per il monitoraggio della qualità dell’aria e del livello dei fiumi e altri sono in fase di installazione. Sempre inell’ambito “Er2Digit”, sono in corso ulteriori iniziative in altri comuni della Valle del Savio, mirate al potenziamento del monitoraggio ambientale per la prevenzione di piene, frane e altri eventi critici. Tutti i progetti sono coordinati dall’Unione e convergenti dal punto di vista infrastrutturale, in modo da avere un unico pannello di gestione ed elaborazione del dato con strumenti di business intelligence.

“Er2Digit” è un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato da Lepida, con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione dei territori attraverso l’adozione di tecnologie innovative. L’iniziativa punta in particolare sullo sviluppo di infrastrutture digitali, soluzioni Internet of Thing e servizi smart, per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, il monitoraggio ambientale e la gestione urbana.