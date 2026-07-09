Cesena sempre più internazionale: nasce la community dei giovani talenti

Cesena si conferma una città aperta e attrattiva per studenti e professionisti da tutto il mondo. Ai Giardini Savelli ha debuttato Cesena4Talents, progetto del Comune e della Regione Emilia-Romagna per accogliere talenti ad alta specializzazione in sinergia con università e imprese. All’incontro hanno partecipato trenta giovani provenienti da 13 Paesi, riuniti per gettare le basi di una nuova community inclusiva.

Punto di forza del progetto è la figura del Buddy, un tutor che accompagna i nuovi arrivati nella vita quotidiana della città, aiutandoli a superare le barriere linguistiche e la burocrazia. L’assessora alle Politiche giovanili, Giorgia Macrelli, ha sottolineato l’importanza di creare reti sociali solide per contrastare la solitudine di chi si trasferisce per studio o lavoro.

Durante la serata sono emersi i primi tavoli di lavoro per organizzare webinar di orientamento, gruppi culturali e attività sportive. Da settembre il programma entrerà nel vivo con cene internazionali e laboratori. L’adesione è aperta a studenti, laureati e profili qualificati scrivendo a cesena4talents@comune.cesena.fc.it.