Cesena, semel scout, semper scout: una serata piena di ricordi a San Rocco

Il tempo si può fermare, specialmente quando a legare le persone sono i valori e i ricordi impressi sui sentieri scout. È quanto accaduto domenica sera a Cesena dove, in occasione della tradizionale festa della parrocchia di San Rocco, si è tenuta un’emozionante e attesa reunion. L’iniziativa è nata su input di due ex scout, Francesca ed Elena, che sono riuscite a rintracciare e riunire un affiatato gruppo di coetanei nati tra il 1970 e il 1975. Tutti i partecipanti, oggi cinquantenni, hanno condiviso in gioventù gli anni della crescita e del servizio all’interno del gruppo scout Cesena 4 dell’Agesci, che ha la sua storica base proprio presso la parrocchia di San Rocco.

La serata è iniziata con una cena comunitaria, durante la quale il gruppo ha ricordato con grandissima ironia gli aneddoti più spiritosi e gli imprevisti accaduti durante i vecchi campi estivi e le uscite di reparto. Al termine della cena, l’entusiasmo è continuato con la riproposizione dei tipici “ban” scoutistici e dei canti di un tempo, per riaccendere l’atmosfera dei vecchi fuochi di bivacco. La forza dell’incontro è stata proprio la naturalezza: nonostante per molti si trattasse di un revival dopo anni di mancata frequentazione, la complicità e l’affetto sono ripartiti all’istante, senza alcuna barriera temporale. Una serata speciale che ha confermato nei fatti il celebre motto del movimento: “Semel scout, semper scout”, una volta scout, sempre scout.