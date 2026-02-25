Cesena, segnaletica stradale: in arrivo lavori per oltre 300mila euro

A Cesena la prossima estate e in autunno, partiranno alcuni lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica stradale corrispondenti a un investimento dell’Amministrazione comunale di oltre 300 mila euro. A questo proposito, la Giunta ha approvato due progetti di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo di 304.000 euro, suddivisi in due stralci funzionali relativi alla zona di pianura (150.000 euro) e alla zona collinare (154.000 euro).

Sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade comunali, con priorità alle aree residenziali e alle zone collinari, piccoli interventi di riparazione della segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali deteriorati.

“La manutenzione della segnaletica e tutte le altre opere programmate per rafforzare la sicurezza stradale – commenta l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – sono attività primarie che interessano l’intero territorio e che, per questo, godono di una programmazione periodica e continua ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e della tutela della pubblica incolumità. I dati più recenti diffusi dalla nostra Polizia Locale ci ricordano quanto sia importante intervenire su segnaletica, percorsi stradali e visibilità degli utenti, per ridurre i rischi per tutti gli utenti della strada, automobilisti, ciclisti e pedoni. Con questo investimento, confermiamo dunque l’impegno nella cura e nella manutenzione del territorio, garantendo interventi diffusi e puntuali sia nella zona di pianura sia in quella collinare, con l’obiettivo di garantire strade più sicure e un servizio sempre più efficiente per la comunità”.