Cesena seconda ai Mondiali di volley over 56 VIDEO GALLERY

Si ferma solo in finale la splendida avventura del Cesena Volley +56, sconfitto 2-0 a Milano da una fortissima Ungheria (25-24, 25-22). In un clima di grande fair-play, i magiari si sono aggiudicati il Mondiale per Club dopo due set accesi e combattuti. Nel secondo parziale i bianconeri di Gozi e Pedrelli si erano portati fino al 21-14 e cullavano il sogno di portare la gara alla bella, poi l’Ungheria ha rimontato fino alla vittoria. L’Ungheria nel primo set era subito partita fortissimo (9-2) poi Cesena è risalita raggiungendo la parità (19-19) fino alla volata che però ha premiato i magiari (25-24). Alla fine applausi per tutti per una esperienza comunque indimenticabile nel ricordo di Paolo Benvenuti.