Cesena, Secante e Lotto Zero: via libera al completamento VIDEO

È stato appena deciso a Roma di inserire la progettazione del Lotto Zero della Secante, quello sul lato che guarda verso Forlì, per prolungare l’infrastruttura fino a Diegaro, e del Lotto 5, che quello che da Forlimpopoli riconnetterà l’arteria stradale con la Secante. In queste ore si sta definendo a Palazzo Chigi il contratto di programma pre-Cipe con Anas, in cui vengono inserite per la prima volta queste opere. I tempi di realizzazione non sono al momento definibili si preannunciano ancora molto lunghi ma è un primo passo indispensabile per passare da una semplice idea a un progetto. La novità è stata annunciata dalviceministro Galeazzo Bignami in un incontro con giornalisti accanto all’uscita della Secante, nel punto da dove dovrebbe partire in futuro l’appendice a questa strada.